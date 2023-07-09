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Коммерсантъ FM
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Российский гроссмейстер Алексеенко сменил спортивное гражданство

26-летний гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство и теперь выступает за Австрию. До мая 2022 года он выступал за Россию, с мая — под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

В рейтинге FIDE Алексеенко занимает 63-е место. Участвовал в Турнире претендентов-2020 (заключительный этап серии турниров для определения претендента, который сыграет с действующим чемпионом мира), квалифицировавшись по выбору организаторов соревнования (wild card). По итогам турнира он набрал 5,5 очков, заняв 7-е место из 8-и.

В феврале 2023 года Федерацию шахмат России приняли в Азиатскую шахматную федерацию, FIDE переход одобрила. Он означает, что Россия покинула Европейский шахматный союз.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Переход конем».

Мария Федотова

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