FIDE одобрил переход ФШР в Азиатскую федерацию

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию шахмат (ACF), сообщила пресс-служба совета. С 1 мая зона 1.6, к которой относится ФШР, будет переименована в 3.8 как часть Азиатского региона, при условии, что ACF подтвердит принятие ФШР.

Ожидается, что ACF примет решение о членстве России 28 февраля на заседании своей Континентальной ассамблеи. В пресс-релизе FIDE отмечается, что переход ФШР в ACF будет означать, что Россия выходит из Европейского шахматного союза, поскольку федерация не может принадлежать двум континентам одновременно.

Шахматисты также получат право представлять новую федерацию во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений при условии соблюдения всех остальных пунктов перехода, кроме оплаты взносов.

В свою очередь, европейские национальные федерации не будут получать какие-либо компенсации, если спортсмен решит покинуть любую из них. Шахматисты могут позже вернуться в ФШР без выплаты комиссии предыдущей организации или FIDE.

Решение о переходе ФШР в ACF было единогласно принято наблюдательным советом организации 14 апреля прошлого года. Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая на фоне санкций сменит европейскую регистрацию на азиатскую. В ФШР уверены, что в новом регионе у российских шахматистов будет больше игровой практики, поскольку уровень конкуренции в Азии выше, чем в Европе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские шахматы делают ход в Азию».

Милена Костерева