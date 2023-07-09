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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту критиков кассетных боеприпасов

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельников отреагировал на критику поставок от США Киеву кассетных боеприпасов, с которой выступил депутат Бундестага Ральф Стенгер (СДПГ, партия канцлера Олафа Шольца). Дипломат послал депутата и других критиков к черту.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите»,— написал дипломат в Twitter.

США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявлял, что решение далось ему трудно. Решение раскритиковали многие правозащитники и демократы в Конгрессе США.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

Андрей Мельник работал послом Украины в Германии в 2014–2022 годах. Он отметился рядом скандальных высказываний. В частности, дипломат называл канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев в мае 2022 года и выступал в защиту Степана Бандеры. С ноября 2022 года занимает пост замглавы МИД Украины.

Леонид Уварчев

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