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Коммерсантъ FM
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Дисциплинарная комиссия Вашингтона предложила лишить лицензии экс-адвоката Трампа

Дисциплинарный комитет коллегии адвокатов опубликовал отчет, в котором призывает лишить Руди Джулиани, бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа, лицензии за «легкомысленные» и «деструктивные» попытки сорвать президентские выборы 2020 года. Комиссия пришла к выводу на основе дела о попытке команды господина Трампа доказать нарушения при подсчете голосов в Пенсильвании.

Адвокат Руди Джулиани сообщил Politico, что будет оспаривать выводы комиссии, касающиеся лишения лицензии или других санкций, в совете по адвокатской дисциплине. По словам защитника, экс-адвокат Дональда Трампа «разочарован выводами комитета». Окончательное решение о лишении лицензии должен принять Апелляционный суд округа Колумбия.

В отчете комиссии говорится, что Руди Джулиани заявлял о массовых фальсификациях на выборах 2020 года, при этом не имея доказательств, в связи с чем «лишился права заниматься юридической практикой». Этот проступок, следует из документа, «превосходит все его прошлые достижения». «Он стремился сорвать президентские выборы и упорно отказывается признать свою ошибку»,— утверждает комиссия.

По результатам выборов президента США в 2020 году Дональд Трамп уступил действующему лидеру Джо Байдену. Господин Трамп неоднократно настаивал на том, что при голосовании были допущены ошибки, а сами результаты сфальсифицированы. В частности, его команда подала в суд в связи с тем, что в Пенсильвании некоторые бюллетени пришли после закрытия избирательных участков.

Верховный суд изолировал бюллетени, пришедшие позднее. Однако на результаты выборов это не повлияло. Сотрудники штаба Дональда Трампа хотели получить доказательства мошенничества и нарушений для их использования в судах, а также, чтобы рассказывать о них публично. В феврале The Washington Post сообщила, что фирма Berkeley Research Group, которую наняли для доказательства победы Дональда Трампа, не нашла нарушений, которые бы изменили ход выборов.

Лусине Баласян

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