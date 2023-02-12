WP: нанятая Трампом компания не смогла доказать его победу на выборах 2020 года

Штаб Дональда Трампа по итогам официального проигрыша на президентских выборах 2020 года нанимал компанию Berkeley Research Group, чтобы доказать победу республиканца. Источники The Washington Post (WP) утверждают, что фирма не нашла этому доказательств.

Результаты исследования оказались не такими, какими их надеялись увидеть в команде бывшего президента, пишет газета. Компании удалось найти некоторые аномалии при голосовании, но они не могли повлиять на ход выборов.

Штаб Дональда Трампа просил проверить результаты выборов в штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона и Невада. Сотрудники штаба хотели получить доказательства мошенничества и нарушений для их использования в судах, а также, чтобы рассказывать о них публично. Исследовательская компания изучала неисправности устройств для голосования, случаи голосования умерших избирателей и другие потенциальные нарушения. Ни один из таких фактов не был представлен командой экс-президента публично или в суде.

По данным WP, штаб господина Трампа заплатил дочерней структуре Berkeley Research Group — компании East Bay Dispute and Advisory — больше $600 тыс. в последние недели 2020 года. Источник газеты утверждает, что были и другие исследования.

Республиканец Дональд Трамп возглавлял США в 2017–2021 годах. В 2020 году он проиграл на выборах демократу Джо Байдену, но не признал официальных результатов голосования. Инаугурацию господина Байдена пытались сорвать сторонники господина Трампа, которые штурмовали Капитолий в начале 2021 года.

Леонид Уварчев