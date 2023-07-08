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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин и Эрдоган не созванивались после переговоров турецкого лидера с Зеленским

Президент России Владимир Путин не созванивался со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который накануне провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет»,— ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о телефонном разговоре лидеров Турции и России. В ближайшее время переговоры сторон не планируются.

7 июля Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Стороны обсудили зерновую сделку, обмен военнопленными между Россией и Украиной, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Дмитрий Песков говорил, что Кремлю интересно содержание переговоров. Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ждет визита Владимира Путина в Турцию в августе. Российская сторона не комментировала сроки возможного визита.

Лусине Баласян

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