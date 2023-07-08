Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Постпредство РФ при ООН запросило открытое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу подрыва «Северных потоков». Оно запланировано на 11 июля.

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется»,— написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

Россия потребовала от британского председательства пригласить на заседание представителей Дании, Германии и Швеции. Москва намерена привлечь «пару интересных незаангажированных докладчиков». Их имена не раскрываются.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. В середине июня 2023 года — спустя восемь месяцев после подрыва — множество зарубежных СМИ опубликовали информацию об обстоятельствах инцидента. Они утверждают, что версия причастности Украины или некой «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» получила подтверждение.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Кто подорвал трубу».

Леонид Уварчев