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Коммерсантъ FM
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Шведские машины пехоты CV90 прибыли на Украину

Боевые машины пехоты (БМП) CV90 шведского производства прибыли на Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников. Он написал в Twitter, что машины «готовы к бою».

Министр поблагодарил министра обороны Швеции Пола Юнсона и шведский народ за помощь. Он также опубликовал видео, как украинские военные используют машины.

Господин Резников не уточнил, сколько всего БМП прибыло на Украину. Швеция в феврале сообщила, что направит Киеву 50 CV90. В июне Минобороны Швеции сообщило о завершении украинскими военными обучения использования БМП.

Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». На этом фоне украинские политики просят союзников ускорить поставки вооружения.

О взаимодействии Киева с союзниками — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев

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