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Коммерсантъ FM
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Парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ

Молдавские депутаты в первом чтении одобрили денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. Предложение о денонсации внес спикер парламента Игорь Гросу, являющийся также председателем правящей партии «Действие и солидарность».

Решение принято в контексте стремления Молдавии следовать европейскому вектору. «В то же время наша страна поддерживает межпарламентские отношения с государствами—членами МПА СНГ на двустороннем уровне… Следует отметить, что в политическом контексте с начала текущего года руководство парламента не давало согласия на участие в мероприятиях МПА СНГ»,— говорится в сообщении молдавского парламента. В этом году Молдавия должна была уплатить членский взнос в размере 5,8 млн леев (около $316 тыс.).

Кишинев готовится официально расторгнуть большое количество соглашений, которые были заключены в рамках СНГ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Молдавия извлекает себя из СНГ».

Мария Федотова

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