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Коммерсантъ FM
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После взрыва на самарском заводе «Промсинтез» возбуждено дело о нарушении правил безопасности

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ) после взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Сейчас следователи-криминалисты осматривают место происшествия на территории предприятия и выясняют причину случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram, что причиной взрыва могли стать остатки взрывчатых веществ в трубах. На старых заводских трубах перед взрывом проводились сварочные работы, отметил он.

Андрей Сазонов, Самара

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