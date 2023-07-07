После взрыва на самарском заводе «Промсинтез» возбуждено дело о нарушении правил безопасности

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ) после взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Сейчас следователи-криминалисты осматривают место происшествия на территории предприятия и выясняют причину случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram, что причиной взрыва могли стать остатки взрывчатых веществ в трубах. На старых заводских трубах перед взрывом проводились сварочные работы, отметил он.

Андрей Сазонов, Самара