Хинштейн назвал возможную причину взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске

Причиной взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске могли стать остатки взрывчатых веществ в трубах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, перед взрывом на старых заводских трубах проводились сварочные работы. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще двое пострадали. Депутат выразил надежду, что виновные ответят за гибель людей по всей строгости закона.

АО «Промсинтез» — преемник самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году военным советом при Военном министерстве Российской Империи. Предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

Андрей Сазонов, Самара