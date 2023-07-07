Песков: никаких перспектив для переговоров с Украиной мы не усматриваем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что перспектив для переговоров российской и украинской сторон пока нет. В то же время он подчеркнул, что Москва «не закрывает дверь» перед такой возможностью. Так господин Песков прокомментировал предположение президента Белоруссии, заявившего, что Россия и Украина могут начать переговоры этой осенью.

«На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков в очередной раз повторил, что для завершения боевых действий на Украине России важно достигнуть всех поставленных целей. «Они могут быть достигнуты разными путями. Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона»,— добавил он.

Вчера, 6 июля, на встрече с журналистами в Минске Александр Лукашенко заявил, что мирные переговоры об урегулировании ситуации на Украине могут начаться чуть позже сентября. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что завершенным конфликт можно будет считать только в случае возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, украинские вооруженные силы стремятся вернуть все потерянные на юге и востоке территории.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева