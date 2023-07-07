В Анапе загрузка отелей и гостиниц достигла 100%

Средства размещения Анапы практически заполнены туристами на 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Рост летнего турпотока в текущем году, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, составляет порядка 5–8%. По мнению господина Уманского, он обусловлен увеличением емкости средств размещения из-за запуска новых объектов.

При этом, несмотря на практически полную загрузку отелей и гостиниц, свободные места все еще есть на курорте.

Директор туроператора «Алеан» Оксана Булах сообщила, что недавние сведения о заполненных пляжах курорта, распространившиеся в соцсетях, касаются центральных пляжей Анапы, где такая ситуация повторяется ежегодно в пик сезона.

«В Анапе более 40 км песчаных и галечных пляжей. Туристы, которые приобретают у нас путевки, отдыхают на гостиничных пляжах, там все нормально с местами и лежаками»,— пояснила госпожа Булах.

Ранее власти курорта опровергли информацию об отсутствии свободных мест на анапских пляжах. Представители СМИ обнаружили на курорте пляжные территории, практически свободные от отдыхающих.

Анастасия Донскова

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