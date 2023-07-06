«РИА Новости»: на некоторых пляжах Анапы практически нет отдыхающих

Корреспондент «РИА Новости» обнаружил пляж в Анапе, практически свободный от отдыхающих. На кадрах видео, опубликованных агентством, запечатлен пляж в черте города.

«Скопления людей нигде нет, за исключением центрального городского пляжа, однако и там ситуация стандартная для летнего высокого сезона, такие "толпы" там — ежегодное явление»,— говорится в сообщении.

Сведения о том, что в Анапе нет свободных мест, а туристы вынуждены загорать на катамаранах из-за отсутствия свободных мест на пляжах, ранее опровергли в администрации курорта. В мэрии пояснили, что в Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей. Наполненность территорий туристами зависит от локации пляжей.

Видеоролики с кадрами переполненных туристами пляжных территорий в Анапе и Новороссийске распространились в соцсетях 5 июля. Авторы роликов отмечают, что пляжи были заполнены с раннего утра.

Анастасия Донскова

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