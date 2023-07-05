В мэрии Анапы отрицают информацию о переполненных пляжах

В администрации Анапы заявили, что сообщения о переполненных пляжах не соответствуют действительности. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Где-то концентрация отдыхающих людей больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. В Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей — это самые протяженные пляжные территории на черноморском побережье»,— отметили в мэрии.

Ранее в соцсетях появились фотографии и видео, снятые на одном из пляжей Анапы. На кадрах видно, что на нем находятся сотни человек. По словам авторов роликов, разместиться прибывающим на пляж отдыхающим негде.

Татьяна Ручкина

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