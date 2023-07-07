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В ярославских больницах больше нет пострадавших при столкновении теплохода с пирсом

В больницах Ярославля не осталось пострадавших в результате столкновения рейсового теплохода с пирсом 5 июля. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 5 июля теплоход «Москва-208» столкнулся с пирсом. В результате происшествия пострадали 14 человек. В больницы обратились семеро, в том числе четверо детей. Всего был госпитализирован один взрослый.

Сегодня в депздраве сообщили, что из ярославской больницы пострадавшего выписали. «Переведен в Москву, так как он житель Москвы»,— пояснили в ведомстве.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Причал на Тверицкой набережной объявлен зоной ЧС.

Алла Чижова

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