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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:54

В Ярославле 14 человек пострадали при столкновении теплохода с пирсом

В Ярославле пассажирский теплоход «Москва 208» столкнулся с бетонным пирсом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Мэр города Артем Молчанов рассказал «Ъ» что за медицинской помощью обратились 14 человек, троих взрослых и троих детей госпитализировали, одного взрослого — с тяжелыми травмами.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

«На теплоходе находился 81 человек. Никаких пробоин и течей на теплоходе нет. Пассажиры самостоятельно покинули теплоход»,— сообщили в МЧС «Ъ».

На месте работает оперативный штаб, 4 единицы техники МЧС и 16 человек личного состава. Проверку по данному факту начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий происшедшего»,— сообщили в следственном управлении.

Теплоход принадлежит АО «Ярославский речной порт».

Андрей Иванов, Ярославль

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