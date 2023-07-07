В мэрии Ярославля уточнили границы зоны ЧС на Волге

Мэр Ярославля Артем Молчанов ограничил зону действия чрезвычайной ситуации территорией между Октябрьским мостом и Тверицкой набережной. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Место происшествия
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Постановление о введении чрезвычайной ситуации муниципального характера принято 5 июля 2023 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» ЧС на Волге мэр ввел из-за столкновения теплохода «Москва-208» с причальной стенкой в районе Твериц. За помощью к медикам обратились 14 пассажиров теплохода.
В постановлении мэрии отмечено, что зоной ЧС является непосредственно причал на Тверицкой набережной. К иным территориям, включая Тверицкий пляж, введенная чрезвычайная ситуация отношения не имеет.