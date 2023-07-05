По факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле возбуждено уголовное дело

Ярославский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В ходе расследования уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность, а также ошибки управления. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые экспертизы, изымается документация, имеющая значение для следствия»,— говорится в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 5 июля на Тверицкой набережной рейсовый теплоход столкнулся с бетонным пирсом. На теплоходе находилось 74 пассажира. За помощью изначально обратилось 14 человек, но госпитализация потребовалась только одному взрослому, сейчас решается вопрос о госпитализации еще двоих детей.

Алла Чижова