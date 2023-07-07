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Минсельхоз Польши призвал ЕС запретить ввоз замороженной малины с Украины

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз как можно скорее ввести запрет на ввоз замороженной малины с Украины. По его словам, в период с января по апрель 2023 года объем импорта украинской малины в Польшу увеличился более чем до 7 тыс. т.

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP

«Скажем: Брюссель, запрет на ввоз замороженной малины с Украины — это приоритет. Это решение должно быть принято как можно скорее», — сказал господин Ковальский (цитата по агентству PAP). Он подчеркнул, что это решение соответствует интересам польской экономики. По его словам, запрета на ввоз малины ожидают как минимум 42 тыс. польских фермеров.

В 2022 году польские фермеры произвели 105 тыс. т малины. При этом импорт замороженных ягод в Польшу с территории Украины в прошлом году увеличился на треть и составил более чем 22 тыс. т. С января по апрель 2023 года импорт вырос еще на 117% и превысил 7 тыс. т, отметил господин Ковальский.

В мае Еврокомиссия запретила поставки зерна с Украины в пять стран. Такое решение было принято после того, как в апреле запрет на ввоз украинской сельхозпродукции ввели Венгрия, Польша, Словакия и Болгария. Это объяснялось угрозой, которую заполняющее рынки украинское зерно представляло для местных фермеров. Также Еврокомиссия одобрила польскую программу господдержки местных фермеров, предполагающую выделение им €1 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Милена Костерева

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