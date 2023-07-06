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Зеленский: пока слишком рано говорить о больших достижениях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что пока рано говорить о каких-либо серьезных достижениях вооруженных сил страны на поле боя в рамках начавшегося контрнаступления. При этом он заявил, что украинские войска продвигаются.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

«Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление завершилось за более короткий период времени, но такова реальность, о крупных успехах говорить пока рано. Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте»,— сообщил господин Зеленский.

По его словам, можно уверенно говорить о продвижении украинских военных на ряде направлений, но это происходит «не так быстро, как хотелось бы».

Также Владимир Зеленский заявил, что затягивание решения западных стран по предоставлению Киеву истребителей F-16 стало фактором, который замедляет контрнаступление ВСУ. «F-16 или любая другая техника, которая нам нужна, даст нам возможность двигаться быстрее, спасать больше жизней, дольше стоять на своем. Но, с другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, проволочки приведут к большему количеству потерянных жизней»,— сказал президент Украины.

Как утверждал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, 4 июня ВСУ попытались начать контрнаступление, но с того времени не добились успеха ни на одном из направлений. Украинское военное командование сообщает о локальных успехах и продвижении ВСУ на ряде направлений. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля говорил, что причиной замедления движения войск в контрнаступлении стали проливные дожди. По его словам, Киев хочет показать результаты до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

4 июля глава украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что цели контрнаступления ВСУ изменились. По его словам, на нынешнем этапе боевых действий в перечень главных задач украинской армии входит максимальное уничтожение живой силы, складов горючего, военной техники, командных пунктов, артиллерии и сил противовоздушной обороны армии РФ, а не освобождение территорий.

Подробнее о целях контрнаступления Украины — в материале «У Киева разведали план».

Александр Кислов

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