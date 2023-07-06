Twitter разрешил незарегистрированным пользователям читать твиты

Сервис микроблогов Twitter отменил обязательную аутентификацию для просматривания ленты соцсети. Теперь посты на платформе снова могут читать незарегистрированные пользователи. Об этом сообщает Techcrunch.

Twitter отменил ограничения спустя несколько дней после их ввода, а также в день релиза приложения Threads, являющегося клоном Twitter от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Twitter не анонсировал новые изменения политики официально.

Ранее Twitter вызвал критику, когда запретил просмотр Twitter незарегистрированным пользователям. Также компания ограничила число доступных к просмотру твитов. Пользователи стали переходить на похожие по функционалу платформы, в результате чего, например, Bluesky была вынуждена прекратить прием новых участников из-за технических ограничений.

Евгений Федуненко