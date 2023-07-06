В реке Темерник в Ростовской области обнаружили холероподобную микрофлору

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 6 июля ввело ограничение водопользования на реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище Ростова-на-Дону в связи с микробным загрязнением водоемов, сообщается на сайте ведомства. В реке и водоемах запрещено купаться, ловить рыбу и использовать воду для хозяйственных нужд.

«В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник»,— сообщило региональное управление.

Исследование образцов продолжается в Ростовском противочумном институте. Также продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия на территории города. Горожанам рекомендовано соблюдать правила гигиены и употреблять только кипяченую воду.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений»,— отмечается в сообщении ведомства.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону