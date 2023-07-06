В Краснодарском крае в поле упал беспилотник

В Ейском районе Краснодарского края в поле обнаружены обломки неизвестного объекта, предположительно беспилотного летательного аппарата, сообщает оперативный штаб региона. При падении объекта никто не пострадал, разрушений нет.

После того как местные жители сообщили об обнаружении обломков в единую диспетчерскую дежурную службу, на место выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Участок поля, где упал беспилотный летательный аппарат, оцеплен, угрозы взрыва нет, говорится в сообщении оперативного штаба.

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Анна Перова, Краснодар