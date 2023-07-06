Бельгия одобрила 10% из рассмотренных заявлений на разблокировку российских активов

Казначейство Бельгии удовлетворило порядка 10% заявлений на разблокировку активов, которые были заморожены в Euroclear после начала военной операции России на Украине, заявил генеральный советник ведомства Фрэнсис Адинс.

«Казначейство Бельгии получило 1300 заявлений как от европейских, так и от неевропейских инвесторов — физических и юридических лиц. Все запросы, которые соответствовали правилам и общим условиям, получили разрешения (около 10%)»,— рассказал Forbes господин Адинс.

По его словам, процедура разблокировки активов сложная, а количество запросов велико (с начала военных действий на Украине было получено 800 заявлений), поэтому время рассмотрения может варьироваться от одного до девяти месяцев в зависимости от случая.

16 мая глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что принятые властями РФ меры, в том числе принудительная конвертация депозитарных расписок, помогли восстановить права части российских инвесторов. По ее словам, инвесторы вернули активы примерно на 3 трлн руб.

В декабре 2022 года Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от казначейства Бельгии. В ЦБ тогда заявили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврат инвесторам. В апреле 2023-го стало известно, что россиянин в Бельгии получил разрешение на разморозку активов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Посредственная разморозка».

Александр Кислов