Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем в результате обстрела села Новопетровка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона. По его словам, на этот раз снаряды упали в селе Новопетровка в приграничном Валуйском городском округе.

«Есть один пострадавший — у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он уточнил, что подомовой обход территории села продолжается.

Валуйский городской округ на нынешней неделе подвергается мощным обстрелам со стороны Украины. Вчера, 5 июля, по окружному центру было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град», в результате чего пострадала женщина. За минувшие сутки по территории всей Белгородской области ВСУ нанесли около 90 ударов.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины производятся с начала специальной военной операции. Недавно власти подсчитали, что на восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья может потребоваться более 20 млрд руб. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж