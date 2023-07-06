Лукашенко пообещал, что «Вагнер» не будет ни на кого нападать с территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос, не будет ли ЧВК «Вагнер» использовать территорию республики для нападения на другие страны. Он отметил, что если ЧВК будет работать в Белоруссии, то она так же, как и армия, будет защищать интересы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы никогда ни на кого не нападали. Я уже об этом заявлял не один раз. И нападать не собираемся. И с нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим»,— сказал господин Лукашенко, общаясь с журналистами (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент отметил, что пока вопрос о размещении ЧВК не решен и этого может не произойти, если «такое решение будет принято российским руководством». В рамках соглашения об урегулировании ситуации вокруг мятежа господин Лукашенко гарантировал Евгению Пригожину безопасность в своей стране. В случае если ЧВК будет размещена в Белоруссии, с ней подпишут юридически обязывающий контракт «на уровне закона или указа президента».

Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. Он объявил о проведении «марша справедливости». Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована примерно за сутки при посредничестве Александра Лукашенко. По условиям соглашения Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию, российские власти обязались закрыть уголовное дело о мятеже и не преследовать бойцов ЧВК. Последние могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться домой.

Об отношении россиян к попытке мятежа читайте в публикации «Ъ» «Народ не прислушался к "Вагнеру"».

Леонид Уварчев