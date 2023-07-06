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Коммерсантъ FM
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Кредитование замедлилось

Но будет опираться на новых заемщиков и слабый рубль

По итогам июня 2023 года банки выдали физическим лицам кредитов на рекордную сумму 1,47 трлн руб. Впрочем, рынок демонстрирует замедление темпов роста, пока высокие показатели сохраняют ипотека и автокредитование. Эксперты говорят об исчерпании эффекта отложенного спроса и о регуляторных ужесточениях. Тем не менее поддержку рынку может оказать ослабление рубля.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам июня 2023 года банки выдали физическим лицам кредитов на общую сумму 1,47 трлн руб., следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Это рекордный результат за все время наблюдений и на 5% выше, чем в мае текущего года. Однако темпы прироста рынка оказались медленнее, чем в предшествующем месяце, когда показатель превышал 7%.

По итогам минувшего месяца более значительный прирост как в объемах, так и в количестве выданных кредитов показала лишь ипотека: 168,2 тыс. кредитов на сумму 639,5 млрд руб. Эти результаты соответственно на 7% и 9% выше показателей мая. Темпы прироста в месячном сравнении оказались также выше майских: тогда оба показателя выросли к апрелю всего на 3%.

Замедлились темпы роста в сегменте автокредитования, демонстрировавшем рекордные показатели роста по итогам апреля и мая. Впрочем, показатели сегмента (85,8 тыс. автокредитов на сумму 128 млрд руб.) все еще превышают даже показатели рекордного 2021 года. Однако в месячном сравнении рост составил 5% и 8% соответственно, что сопоставимо с показателями роста в мае к апрелю (6% и 8% соответственно). Для сравнения, в апреле к марту рынок вырос на 10% в количественном выражении и на 13% — в денежном.

POS-кредитование по итогам июня сохранило темпы роста, аналогичные майским. Так, за отчетный период было выдано 1,149 млн кредитов в торговых точках на сумму 27,7 млрд руб. В месячном сравнении рост составил 4% и 5% соответственно.

А занимающий большую долю рынка потребительского кредитования сегмент кредитов наличными показал самую слабую динамику. Так, в июне было выдано 3,176 млн кредитов наличными на сумму 667 млрд руб. По объему это всего на 1% выше, чем в предыдущем месяце, однако в количественном выражении произошло снижение на 3%.

Эксперты сдержанно говорят о потенциале роста рынка потребительского кредитования во втором полугодии: факторы, стимулирующие спрос, постепенно сходят на нет, а вот регуляторные — ужесточаются. По разным оценкам, по итогам года рост может составить 15–20% в зависимости от сегмента.

Расходы банков на привлечение клиентов растут

В автокредитовании можно говорить об исчерпании отложенного спроса, который в 2023 году проявлялся в сегменте наиболее заметно, указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Ипотечный рынок в большой мере будет зависеть от ставок — в случае повышения ставки ЦБ даже льготные программы не смогут обеспечить темпы роста, считает он. «Более интересным выглядит сегмент необеспеченного кредитования, однако его перспективы роста могут столкнуться с регуляторными ограничениями»,— отмечает эксперт.

Впрочем, и радикального снижения активности на рынке ждать не стоит.

«На фоне обесценения рубля возможен дополнительный скачок потребительской активности в отношении товаров длительного пользования. В целом потенциал рынка достаточно хороший, учитывая, что на рынок активно выходят заемщики с низкой долговой нагрузкой: на фоне стагнации доходов и роста цен растет доля граждан, которые вынуждены прибегать к заемным средствам для совершения крупных покупок»,— уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Полина Трифонова

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