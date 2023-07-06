Новосибирское заксобрание отклонило предложение о референдуме для возвращения прямых выборов мэров

Законодательное собрание Новосибирской области отказало в проведении референдума о возвращении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Сессия проходит 6 июля.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Областной парламент пришел к выводу, что формулировка референдума не соответствует требованиям ст. 12 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 4 регионального закона «Об областном референдуме Новосибирской области». Против проведения референдума проголосовало 44 депутата при двух против и 13 воздержавшихся.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», с предложением провести референдум выступила инициативная группа. 5 июня избирательная комиссия Новосибирской области единогласным решением приняла документы инициативной группы и направила их в заксобрание.
В феврале 2023 года заксобрание отменило прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес соответствующие изменения в устав муниципалитета.