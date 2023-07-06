В аналоге Twitter от Meta за четыре часа работы создано 5 млн аккаунтов

В первые четыре часа работы новой соцсети Threads зарегистрировались 5 млн пользователей, заявил сооснователь Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Threads — аналог Twitter, который принадлежит Илону Маску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Erin Scott / File Photo / Reuters Фото: Erin Scott / File Photo / Reuters

Приложение было запущено в ночь на 6 июля по московскому времени. Оно доступно больше чем в 100 странах, в том числе в России. В приложении доступен русский язык. Во время регистрации указывается, что Threads является частью другой соцсети Meta — Instagram, который заблокирован в России. Threads, как и Instagram, не работает без подключения к VPN. Накануне, 5 июля, Роскомнадзор, отвечая на вопрос РБК о том, будет ли блокироваться Threads в России, только отметил, что по иску Генпрокуратуры суд запретил Meta Platforms Inc реализацию соцсетей Facebook и Instagram.

Многие пользователи и рекламодатели стали отказываться от использования Twitter после того, как купивший соцсеть Илон Маск принял ряд неоднозначных решений. В частности, он восстановил некоторые ранее заблокированные аккаунты, смягчил правила модерации, сделал платной функцию верификации (синей галочки). В начале июля Twitter ограничила число твитов, которые пользователь может прочитать за сутки.

Леонид Уварчев