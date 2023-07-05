Власти Кубани запустили Telegram-канал для туристов, направляющихся в Крым

Власти Краснодарского края запустили Telegram-канал «Главный мост» для туристов, направляющихся в Крым. Как сообщает пресс-служба администрации региона, с помощью него автотуристы смогут заранее подготовиться к поездке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

В паблике будут размещать информацию о состоянии подъездов к мосту, отсутствии или наличии пробок, а также их протяженности. Там же будут публиковать статьи о сборах в поездку и полезные советы по прохождению досмотра на мосту.

В Telegram-канале будет размещена информация о нахождении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек, об изменениях в организации движения и фактах ДТП.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края наблюдаются многокилометровые пробки. 3 июля она достигла рекордных 13 км. Ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. К полудню 5 июля пробку удалось полностью ликвидировать, однако губернатор Кубани считает, что к выходным она снова образуется.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram