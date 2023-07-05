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Коммерсантъ FM
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От силовиков отстреляться не удалось

В Тюменской области застрелен предполагаемый террорист

В Тюменской области оперативники застрелили мужчину, который с самодельным взрывным устройством и пистолетом Макарова прибыл к распределительному узлу «Транснефти». При попытке задержания предполагаемый террорист оказал сопротивление и открыл огонь по силовикам. Сейчас устанавливается личность погибшего и возможные связи с «зарубежными кураторами».

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По сведениям источников «Ъ», в Тюменской области силовики при задержании подозреваемого в террористической деятельности застрелили мужчину, который прибыл с взрывчаткой к распределительному узлу, принадлежащему ПАО «Транснефть». «Ъ» обратился за комментарием в УФСБ по Тюменской области и в нефтетранспортную компанию — на момент публикации ответы не поступили.

По данным источника, инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Кукушки (Исетский район) в 22:00 во вторник, 4 июля.

Оперативники попытались задержать мужчину, который прибыл к стратегическому объекту, но он оказал сопротивление и начал стрелять. В итоге мужчина был убит ответным огнем силовиков. Во время осмотра места происшествия было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом. По данному факту проводится проверка.

Telegram-канал Shot пишет, что сейчас выясняется личность предполагаемого террориста и устанавливаются его возможные связи с зарубежными кураторами.

Накануне, 4 июля, в ФСБ сообщили об операции по задержанию в Тюмени пособника украинских спецслужб. По данным силовиков, мужчина склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, сейчас в Тюменской области расследуется дело о подготовке взрыва в районе ТЭЦ-2. По версии следствия, 30 августа 2022 года молодые люди изготовили дома взрывчатое вещество и направились в район ТЭЦ-2, чтобы найти подходящий для взрыва участок в лесных насаждениях. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали молодых людей. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для взрыва, массой 312,13 г, и два детонатора.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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