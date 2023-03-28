Суд продлил заключение под стражей обвиняемым в подготовке взрыва в районе тюменской ТЭЦ

Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения фигурантам уголовного дела о подготовке взрыва в районе ТЭЦ-2. Как сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, обвиняемые в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ) Роман Паклин и Юрий Незнамов, а также обвиняемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч.2 ст.223.1 УК РФ) Денис Айдын будут находиться под стражей до 29 мая.

Днем ранее суд продлил до 30 мая содержание под стражей еще одному обвиняемому в участии в террористическом сообществе Данилу Чертыкову и Никите Олейнику, обвиняемому в создании террористического сообщества (ч.1 ст.205.4 УК РФ). Обвиняемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч.2 ст.223.1 УК РФ) Кирилл Брик будет находиться под стражей по 29 мая.

Напомним, по версии следствия, 30 августа 2022 года участники сообщества изготовили дома взрывчатое вещество. Чтобы найти подходящий участок для взрыва в лесных насаждениях, они направились в район ТЭЦ-2 в Тюмени. Полицейские задержали их во время оперативно-розыскных мероприятий. У обвиняемых обнаружили взрывчатое вещество, пригодное для взрыва и два детонатора.

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Диана Сунагатуллина