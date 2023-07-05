Тюремные передачи пригодились следствию

Трое высокопоставленных чиновников крымского УФСИН стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Первого замначальника УФСИН по РК и Севастополю, а также нескольких представителей руководства двух симферопольских СИЗО задержали по обвинению в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в прошлом году они вступили в сговор с предпринимательницей из Санкт-Петербурга, разрешив ей без досмотра доставлять заключенным посылки, которые те заказывали в ее интернет-магазине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах Крыма, задержания и обыски у подозреваемых прошли 3 июля. Полковника внутренней службы Сергея Суворова, который, по информации официального сайта УФСИН РФ по Крыму и Севастополю, с августа 2020 года работает первым замначальника организации, задержали у него дома в Санкт-Петербурге. В зону ответственности офицера входила работа по организации и координации оперативно-разыскной деятельности в структурах УФСИН; организация мероприятий по профилактике преступлений, а также обеспечение безопасности осужденных.

Врио начальника СИЗО-2 Николая Рябова, а также замначальника СИЗО-1 Дениса Бажанова задержали прямо на рабочих местах в Симферополе, у них также прошли обыски обыски.

По данным следствия, подозреваемые в прошлом году наладили «сотрудничество» с предпринимательницей из Санкт-Петербурга (она также задержана).

За деньги сотрудники УФСИН разрешили владелице интернет-магазина доставлять посылки в СИЗО без каких-либо проверочных мероприятий.

Чаще всего, отметил источник «Ъ», люди заказывали себе продукты питания, в том числе деликатесы, бытовую химию, безалкогольные напитки, одежду и религиозную атрибутику. Запрещенными товарами интернет-магазин не торговал.

Противозаконную деятельность должностных лиц выявили оперативные сотрудники крымского УФСБ. Против всех фигурантов дела возбудили уголовное производство по нескольким пунктам ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). В республиканском управлении Следственного комитета РФ сообщили «Ъ», что все задержанные уже дали показания, признав свою вину. Ожидается, что меру пресечения фигурантам определит суд в Симферополе.

При этом правоохранители не исключают, что в коррупционной деятельности были замешаны и другие сотрудники УФСИН. Напомним, ранее 16 лет заключения получил бывший заместитель директора ФСИН по финансам Олег Коршунов, признанный виновным в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Под стражу Олега Коршунова брать не стали, так как он уже отбывает 12-летний срок по двум предыдущим приговорам. Несмотря на это, осужденный добивается освобождения от наказания в связи с тяжким заболеванием.

Александр Дремлюгин, Симферополь