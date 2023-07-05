Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тюремные передачи пригодились следствию

Руководящих сотрудников УФСИН Крыма задержали по делу о взятках

Трое высокопоставленных чиновников крымского УФСИН стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Первого замначальника УФСИН по РК и Севастополю, а также нескольких представителей руководства двух симферопольских СИЗО задержали по обвинению в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в прошлом году они вступили в сговор с предпринимательницей из Санкт-Петербурга, разрешив ей без досмотра доставлять заключенным посылки, которые те заказывали в ее интернет-магазине.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах Крыма, задержания и обыски у подозреваемых прошли 3 июля. Полковника внутренней службы Сергея Суворова, который, по информации официального сайта УФСИН РФ по Крыму и Севастополю, с августа 2020 года работает первым замначальника организации, задержали у него дома в Санкт-Петербурге. В зону ответственности офицера входила работа по организации и координации оперативно-разыскной деятельности в структурах УФСИН; организация мероприятий по профилактике преступлений, а также обеспечение безопасности осужденных.

Врио начальника СИЗО-2 Николая Рябова, а также замначальника СИЗО-1 Дениса Бажанова задержали прямо на рабочих местах в Симферополе, у них также прошли обыски обыски.

По данным следствия, подозреваемые в прошлом году наладили «сотрудничество» с предпринимательницей из Санкт-Петербурга (она также задержана).

За деньги сотрудники УФСИН разрешили владелице интернет-магазина доставлять посылки в СИЗО без каких-либо проверочных мероприятий.

Чаще всего, отметил источник «Ъ», люди заказывали себе продукты питания, в том числе деликатесы, бытовую химию, безалкогольные напитки, одежду и религиозную атрибутику. Запрещенными товарами интернет-магазин не торговал.

Противозаконную деятельность должностных лиц выявили оперативные сотрудники крымского УФСБ. Против всех фигурантов дела возбудили уголовное производство по нескольким пунктам ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). В республиканском управлении Следственного комитета РФ сообщили «Ъ», что все задержанные уже дали показания, признав свою вину. Ожидается, что меру пресечения фигурантам определит суд в Симферополе.

При этом правоохранители не исключают, что в коррупционной деятельности были замешаны и другие сотрудники УФСИН. Напомним, ранее 16 лет заключения получил бывший заместитель директора ФСИН по финансам Олег Коршунов, признанный виновным в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Под стражу Олега Коршунова брать не стали, так как он уже отбывает 12-летний срок по двум предыдущим приговорам. Несмотря на это, осужденный добивается освобождения от наказания в связи с тяжким заболеванием.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...