ФСИН потерпел от своего же начальника

Как стало известно «Ъ», 16 лет заключения, на год больше, чем запрашивала прокуратура, получил бывший заместитель директора ФСИН по финансам Олег Коршунов, признанный виновным в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Под стражу Олега Коршунова брать не стали, так как он по двум предыдущим приговорам отбывает 12-летний срок. Несмотря на внушительное наказание, осужденный уже вскоре может ходатайствовать об УДО, а кроме того, он вместе с защитой добивается освобождения от наказания в связи с тяжким заболеванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Коршунов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Олег Коршунов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судья Центрального райсуда Симферополя Александр Вороной огласил лишь вводную и резолютивную части своего решения. Из них следовало, что бывший заместитель директора ФСИН по финансовым и тыловым вопросам Олег Коршунов, экс-руководитель СУ-23 Валерий Каклюгин и предприниматель Андрей Угланов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Для Олега Коршунова, учитывая две его предыдущие судимости (12 лет за хищение средств при закупке сахара и ГСМ, а также при производстве обуви для нужд ФСИН), гособвинитель запросил 15 лет общего режима. Другим фигурантам, Каклюгину и Угланову, посчитало обвинение, будет достаточно семи и восьми лет лагерей соответственно.

Судья — а все трое подсудимых присутствовали в зале — от себя добавил Олегу Коршунову год заключения, Валерию Каклюгину назначил семь лет, распорядившись взять его под стражу в зале суда, а Андрею Угланову, который сотрудничал со следствием, дал три года и шесть месяцев, освободив его от наказания в связи с отбытием срока под следствием и судом. Кроме того, суд удовлетворил иск ФСИН к осужденным, взыскав с них солидарно 94 млн руб. Отметим, что ранее ущерб, согласно приговору, погасила гендиректор компании «Юнистрой» Майя Гагуа, признавшая свою вину и осужденная в особом порядке на четыре года и шесть месяцев условно.

По версии следствия, в 2015 году тогдашний заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, Валерий Каклюгин и Андрей Угланов договорились о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО на 366 мест.

Ведомственное СУ-23 в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы России» должно было возвести его в Симферополе к 2016 году. Однако Олег Коршунов, полагают в СКР, добился включения в число соисполнителей проекта компанию «Юнистрой». Тюрьму она не построила, но около 94 млн руб., по версии следствия, похитила.

Адвокат Олега Коршунова Сергей Старовойтов сообщил «Ъ», что приговор будет обжалован, как только защита получит на руки судебное решение. Защитник полагает, что в этом деле не было самого события преступления. В качестве доказательств он приводит решение арбитражного суда, в соответствии с которым работы по СИЗО были полностью выполнены, но не полностью оплачены ФСИН, остаток и был взыскан с ведомства.

Кроме того, отметил адвокат Старовойтов, ФГУП ФСИН, которое признали потерпевшим, не заявляло к подсудимым никаких требований, а они появились уже у самого тюремного ведомства.

Господин Старовойтов сообщил, что его подзащитный Коршунов, учитывая время, проведенное в СИЗО, вскоре может подать заявление об условно-досрочном освобождении. Впрочем, до этого может и не дойти, поскольку у Олега Коршунова было диагностировано тяжелое заболевание, при котором нельзя содержать фигурантов уголовных дел в СИЗО и колонии. Ранее суды, рассматривавшие заявления защиты по этому поводу, под разными предлогами ей отказывали. Точку в этом споре вскоре должен поставить Верховный суд.

Николай Сергеев