Президент Saudi Aramco ответил фразой «все номинируется в долларах» на вопрос о переходе на юани

Президент нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что продажа нефти в Саудовской Аравии осуществляется только в долларах. Так он ответил на вопрос о том, реализовывала ли страна расчеты за нефть в юанях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амин Нассер

Фото: Ahmaed Yosri / Reuters Амин Нассер

Фото: Ahmaed Yosri / Reuters

«Нет. Все номинируется в долларах»,— ответил господин Нассер журналистам (цитата по «Интерфаксу»). «Мы нарастили поставки в Европу, мы нарастили поставки в Азию. Мы удовлетворяем спрос наших потребителей. Мы наращиваем поставки в разные страны»,— добавил он (цитата по ТАСС).

В январе министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил о готовности страны к расчетам за нефть и газ не только в долларах. Незадолго до этого председатель КНР Си Цзиньпин предложил активизировать использование юаня в энергетических сделках, а также использовать для проведения торговых расчетов Шанхайскую биржу.

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия обсуждает с Китаем продажу нефти за юани. КНР закупает у Саудовской Аравии примерно 25% от общего объема экспорта страны.