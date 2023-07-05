Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство обновило перечень раскрытия информации эмитентами для защиты от санкций

Правительство России определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка могут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных санкций. Эмитентам позволено не раскрывать информацию для защиты от ограничительных мер с марта 2022 года.

В новый перечень включены сведения:

  • о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов;
  • информация об аффилированных лицах и «дочках», финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, в том числе данные о том, что такие сделки не совершались;
  • информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, контрагентах, их отраслевой и географической структуре.

Как объяснило правительство, утвержденные нормы учитывают необходимость дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого требуется раскрытие информации. Кроме того, обновленный перечень способствует защите данных, чувствительных с точки зрения введения возможных санкций.

Также постановлением определен перечень оснований, при наличии которых эмитенты будут вправе ограничивать раскрытие указанных данных. Среди них:

  • действующие в отношении компании или организации ограничительные меры;
  • наличие статуса уполномоченного банка;
  • ведение деятельности на территории новых регионов России.

В марте 2022 года правительство приостановило обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг до 1 июля 2023 года. С января 2023-го Банк России возобновил раскрытие финансовой отчетности, за исключением информации, «чувствительной к санкционным рискам».

В то же время регулятор неоднократно настаивал на полном раскрытии данных эмитентами. Однако Минфин считает необходимым продлить неразглашение отчетности для некоторых компаний. Министерство уже внесло в правительство проект постановления, который позволит ряду компаний не раскрывать определенную (в основном нефинансовую) отчетность.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...