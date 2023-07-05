Правительство обновило перечень раскрытия информации эмитентами для защиты от санкций

Правительство России определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка могут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных санкций. Эмитентам позволено не раскрывать информацию для защиты от ограничительных мер с марта 2022 года.

В новый перечень включены сведения:

о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов;

информация об аффилированных лицах и «дочках», финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, в том числе данные о том, что такие сделки не совершались;

информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, контрагентах, их отраслевой и географической структуре.

Как объяснило правительство, утвержденные нормы учитывают необходимость дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого требуется раскрытие информации. Кроме того, обновленный перечень способствует защите данных, чувствительных с точки зрения введения возможных санкций.

Также постановлением определен перечень оснований, при наличии которых эмитенты будут вправе ограничивать раскрытие указанных данных. Среди них:

действующие в отношении компании или организации ограничительные меры;

наличие статуса уполномоченного банка;

ведение деятельности на территории новых регионов России.

В марте 2022 года правительство приостановило обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг до 1 июля 2023 года. С января 2023-го Банк России возобновил раскрытие финансовой отчетности, за исключением информации, «чувствительной к санкционным рискам».

В то же время регулятор неоднократно настаивал на полном раскрытии данных эмитентами. Однако Минфин считает необходимым продлить неразглашение отчетности для некоторых компаний. Министерство уже внесло в правительство проект постановления, который позволит ряду компаний не раскрывать определенную (в основном нефинансовую) отчетность.

Милена Костерева