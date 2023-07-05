В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним Далером

В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком Далером Б. Прощание прошло возле мечети «Абу-Ханифа» на ул. Репина, 42, похоронить мальчика решили по мусульманским традициям.

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Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал», проститься с ребенком пришли десятки екатеринбуржцев. Они принесли цветы и мягкие игрушки. Похоронят Далера на кладбище в Горном Щите.

Напомним, о том, что шестилетний Далер пропал стало известно 26 июня. Тогда сообщалось, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Но 29 июня силовики нашли тело в большой сумке на территории гаражного комплекса в 300 метрах от его дома. Установлено, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Предположительно, мальчика не стало еще в декабре.

Сейчас по факту смерти ребенка расследуется несколько уголовных дел. В рамках дела о убийстве, истязаниях и мошенничестве задержана и арестована опекун ребенка Вероника Наумова, которая изначально принимала участие в поисках.

Второе уголовное дело расследуется по статье ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть малолетнего). Предварительно, условия, способствовавшие совершению преступления в отношении ребенка, наступили в результате бездействия должностных лиц, ответственных за контроль по воспитанию опекаемого мальчика.

Подробнее об исчезновении мальчика — в материале «Ъ-Урал» «"Словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка"».

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