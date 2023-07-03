Защита обжаловала арест обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Защита обжаловала арест Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Б., а также истязаниях и мошенничестве. Апелляционную жалобу рассмотрит Свердловский областной суд.

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

Силовики считают, что Вероника Наумова систематически избивала ребенка, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. 30 июня Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил женщину под арест.

Расследование дел о гибели Далера Б. находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

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