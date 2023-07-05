Радиационный фон возле атомных объектов Украины в норме

Радиационный фон на сегодняшнее утро, 5 июля, на территории всей Украины находится в норме. Данных об аварийных ситуациях на ядерных объектах в стране нет, сообщил Укргидрометцентр.

На пунктах наблюдения радиометрической сети в 30-километровой зоне рядом с Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской АЭС и загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы территориях, кроме зоны отчуждения, зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы в пределах своих среднемесячных величин.

В Укргидрометцентре добавили, что это говорит об отсутствии аварийных ситуаций на ядерных объектах в стране, а также переноса через территорию Украины радиоактивно-загрязненных воздушных масс.

Вчера вечером, 4 июля, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) ночью 5 июля высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Он утверждал, что Украина планирует ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предупредил президента Франции Эмманюэля Макрона «о подготовке опасных провокаций на Запорожской АЭС». В пресс-службе ВСУ сообщали о подготовки провокации на ЗАЭС. Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи сотрудники находятся на станции, ничего не сообщило о потенциальных провокациях в сводке событий за 4 июля.

Что происходит на 497-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко