Силуанов сообщил о выделении дополнительных 5 млрд руб. для Дагестана

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство приняло решение добавить 5 млрд руб. в бюджет Дагестана. С просьбой выделить дополнительные средства на развитие республики к нему обратился президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с восьмилетней Раисат Акиповой из Дербента. В Кремль девочку пригласили, потому что она хотела, но не смогла увидеть главу государства во время его визита в ее родной город.

«Мы с вами разговаривали, там есть несколько вопросов. У них (у Дагестана.— “Ъ”) есть выпадающие доходы на несколько миллиардов — реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег»,— сказал господину Силуанову президент (цитата по «РИА Новости»). Он позвонил главе Минфина из своего рабочего кабинета, в который пригласил Раисат Акипову.

После того, как господин Силуанов пообещал выделить региону дополнительные 5 млрд руб., Владимир Путин поблагодарил министра и сказал девочке: «Ты получила для Дагестана 5 миллиардов рублей».

Владимир Путин прибыл в Дербент вечером 28 июня (последний раз он был в Дагестане в сентябре 2019 года). По данным ТАСС, в связи с приездом президента перекрыли несколько центральных улиц, на подъезде к городу развернули систему ПВО, усилили полицейские патрули. После совещания по развитию туризма президент вышел к местным жителям, собравшимся на площади.

Подробнее о поездке президента в Дербент — в репортаже Андрея Колесникова «Семь бед — один Дербент».

Эрдни Кагалтынов