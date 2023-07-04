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Коммерсантъ FM
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Действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношении России прекращено

Действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях РФ с другими участниками конвенции прекращено с 1 июля 2023 года. Официальное сообщение МИД РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации сегодня, 4 июля.

Конвенция Совета Европы была подписана от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

Россия начала процесс выхода из Совета Европы в марте 2022 года. С 16 сентября РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

В январе президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. 28 февраля Россия денонсировала конвенцию и договоры Совета Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что борьба с коррупцией в стране ведется на протяжении многих лет и будет продолжаться. По его словам, денонсация конвенции «никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал».

Полина Мотызлевская

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