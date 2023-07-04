СКР назначил около 20 экспертиз по делу об убийстве аниматоров на Кубани

По делу об убийстве аниматоров из Краснодарского края Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко назначено около 20 экспертиз, в том числе генетические, почвоведческие и пожаротехническая. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Громкое убийство произошло в ночь с 28 на 29 апреля 2023 года. Мужчина и девушка возвращались с мероприятия. На трассе рядом со станицей Березанской у машины лопнуло колесо, и они остановились на обочине.

Их заметили трое грабителей. Они напали на мужчину и девушку, похитили 180 тыс. руб., а после убили их и сожгли автомобиль. Тело мужчины обнаружили в лесополосе 2 мая, на следующий день было найдено место, где убийцы закопали тело девушки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 3 мая задержали троих подозреваемых. Анатолий Двойников и Арам Татосян признали вину, первый в суде прятал лицо, плакал и просил прощения. Третий задержанный — Демьян Кеворкьян — отрицает причастность к убийствам. В конце прошлой недели обвиняемым в убийстве Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко продлили арест до 30 июля.

Татьяна Ручкина

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