Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани продлили арест до 30 июля

Троим фигурантам дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани продлили арест до 30 июля. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Расследование дела продолжается. Подозреваемыми являются жители края Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян. По предварительной информации, мужчины вступили в сговор для совершения преступления ради хищения денег аниматоров.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко из Усть-Лабинска пропали 28 апреля. Их поиски длились несколько дней. Позднее в лесополосе были обнаружены автомобиль и тела аниматоров. Известно, что добычей нападавших стали 180 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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