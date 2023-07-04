Макрон заявил, что пик беспорядков пройден

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик беспорядков в стране пройден. Он также назвал приоритетом сохранение порядка во французских городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

«Пик пройден. <…> Это порядок, который мы должны воспринимать как абсолютный приоритет»,— сказал господин Макрон на встрече с мэрами коммун, где проходили беспорядки, в Елисейском дворце (цитата по BFMTV).

Эмманюэль Макрон также выразил полную поддержку мэрам коммун, где происходили погромы. Он также пообещал ответить на беспорядки на уровне, аналогичном тому, что «пережили» мэры городов.

Протесты во Франции начались 27 июня, во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля. Были задержаны тысячи человек. Среди них много детей и молодежи. По предварительным оценкам, французский бизнес и банки понесли убытки на сумму больше €1 млрд из-за погромов — 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков.

Как власти пытаются справиться с беспорядками — в материале «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Олеся Павленко