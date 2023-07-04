Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул компанию

Директор по маркетинку соцсети «ВКонтакте» Александр Володин, как и сообщал «Ъ», покинул компанию вслед за генеральным и техническим директорами VK Мариной Красновой и Александром Тоболем. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Александра Володина Фото: из личного архива Александра Володина

По данным ТАСС, Александр Володин планирует присоединиться к новому проекту Марины Красновой и Александра Тоболя, накануне покинувших компанию.

«Маркетинг "ВКонтакте" является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в соцсети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться»,— приводит слова господина Володина портал vc.ru.

По данным «Ъ», перестановки в компании связаны с расхождением во взглядах на дальнейшее развитие «ВКонтакте» между ее собственным руководством и головным холдингом VK. Уход сотрудников изменит всю систему управления социальной сетью: операционное руководство перейдет к некоему коллегиальному органу, в который войдут менеджеры «ВКонтакте» и группы VK.

Господин Володин начал работу в VK в 2015 году на должности директора по развитию и партнерствам в «Одноклассниках». В 2020 году он стал директором по развитию и коммуникациям единой видеоплатформы VK. В 2021 году он занял должность директора по маркетингу «ВКонтакте».

3 июля в пресс-службе VK сообщили, что гендиректрор соцсети «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь покидают компанию. С этого момента «ВКонтакте» управляет специальная управляющая команда из представителей топ-менеджмента VK и представителей менеджмента «ВКонтакте».

Подробнее об уходе ключевых топ-менеджеров из компании — в материале «''ВКонтакте'' передадут по команде».

Полина Мотызлевская