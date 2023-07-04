Карчаа: Украина отключила ЗАЭС от Днепровской линии электропередачи

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Днепровскую линию электропередачи (ЛЭП). Эта линия снабжала электричеством Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости

«Вчера МАГАТЭ объявила о подключении резервной линии электроснабжения. Это действительно очень значимый фактор был — подключение 330-й линии к линии резервного обеспечения блоков, потому что до сих пор мы висели на одной 750-й Днепровской линии, что само по себе опасно … Но вы знаете к чему они приучили украинский режим? Даже когда что-то позитивное происходит, ты тут же автоматически начинаешь думать к чему же это … Так вот, сегодня в 01:07 они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию»,— сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению советника гендиректора «Росэнергоатома», это свидетельствует о том, что украинская сторона не намерена способствовать обеспечению ядерной безопасности. По его словам, ситуацию на ЗАЭС хотят использовать, чтобы представить Россию в качестве страны, способной осуществить акт ядерного терроризма.

Вчера, 3 июля, Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Линия находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной.

Станция с осени 2022 года не вырабатывает электроэнергию, но реакторы и другое оборудование все равно необходимо охлаждать. Основной источник «внешней воды» для ЗАЭС — собственный пруд-охладитель, который соединен с Каховским водохранилищем продувочным каналом для циркуляции воды и наполнения.

Подробнее о ситуации на станции — в материале «Ъ» «На Запорожской АЭС повысился провокационный фон».

Милена Костерева