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Коммерсантъ FM
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Минфин подготовил законопроект о замещении суверенных евробондов РФ

Минфин России подготовил проект поправок в Бюджетный кодекс, которые позволят замещать суверенные евробонды России на новые выпуски с аналогичными условиями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае принятия поправок правительство России получит полномочия по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, на новые выпуски по аналогичным условиям.

Правительство будет дополнительно принимать решение о замещении того или иного выпуска, если перевод эмитенту замещающих бумаг невозможен из-за ограничений финансовых организаций или других стран.

«Такие изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям Российской Федерации и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов»,— сказано в сообщении.

22 мая президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по облигациям внешних облигационных займов РФ. Согласно документу, евробонды считаются исполненными, если платеж выполнен в рублях на сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте. Минфин заявлял, что власти прибегли к такой мере из-за отказа иностранных контрагентов выполнять обязательства по проведению платежей по обслуживанию российского государственного долга.

22 мая Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года для исполнения обязательств перед держателями евробондов. 26 июня Минфин сообщил об изменении порядка подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что новый порядок расширяет перечень документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Просто замещательное решение».

Олеся Павленко

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