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Коммерсантъ FM
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Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения. Он также призвал страны-члены ШОС уважать ключевые интересы друг друга и противодействовать попыткам разжигания новой холодной войны.

«Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом»,— сказал господин Си (цитата по ТАСС).

Российский премьер Михаил Мишустин в конце мая на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном отмечал, что в марте объем торговли между двумя странами вырос на четверть год к году, до $52 млрд. 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате. По итогам встречи в ШОС примут Иран. Также государства—члены организации в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации. В настоящее время в ШОС входят восемь стран — Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «ШОС наводит телемосты».

Милена Костерева

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