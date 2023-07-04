Глава МИД Великобритании не знает, когда Украина сможет присоединиться к НАТО

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО «без обычной волокиты», как это произошло с Финляндией и Швецией. Он не знает, когда это произойдет, потому что неизвестно, сколько продлится конфликт России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Клеверли

Фото: Virginia Mayo, AP Джеймс Клеверли

Фото: Virginia Mayo, AP

«Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией»,— сказал Джеймс Клеверли в интервью итальянской газете La Repubblica.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Власти Украины сообщали, что на предстоящем саммите в Вильнюсе стремление страны вступить в альянс готово поддержать 15 государств—членов НАТО. 28 июня Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс. В тот же день премьер-министр Эстонии Кайя Каллас обещала устроить сюрприз по членству Украины на июльском саммите блока.

О том, что происходит на 496-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко